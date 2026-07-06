El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados hacia las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y disminuyendo a un 15% hacia las 20:00 horas. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades familiares, paseos o eventos al aire libre. La puesta de sol está programada para las 21:48, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que deseen disfrutar del final del día.

En resumen, Castilleja de la Cuesta vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.