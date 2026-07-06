El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

Hoy, 5 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá sin nubes a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 36 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero también es recomendable tomar precauciones para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 33% por la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se aconseja a los residentes mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría hacer que algunas actividades al aire libre sean un poco más desafiantes. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, soplando desde el oeste a una velocidad de 17 km/h por la tarde.

No se prevén precipitaciones para hoy, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasar tiempo en los parques y espacios públicos de la localidad.

El orto se producirá a las 07:08, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:48, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas en Castilleja de la Cuesta. Recuerde aplicar protector solar y mantenerse fresco mientras aprovecha al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.