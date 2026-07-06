El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 36 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 67%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a lo largo del día. A partir de la tarde, se espera que el viento sople desde el sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en las horas más calurosas, el viento será más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más elevada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:52 horas. En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.