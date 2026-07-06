El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 17 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Estos vientos, provenientes principalmente del suroeste, aportarán algo de frescura a las altas temperaturas, aunque no serán suficientes para mitigar la sensación de calor intenso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 39 grados. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, comenzará a descender gradualmente, y para la noche, se prevé que las temperaturas se sitúen en torno a los 34 grados.

El ocaso se producirá a las 21:46, momento en el que el cielo se tornará más despejado, permitiendo disfrutar de una noche estrellada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas más agradables por la noche hará que sea un buen momento para salir y disfrutar de la vida nocturna de Carmona.

En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.