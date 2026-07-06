El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará completamente despejado durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 32 grados hacia la noche.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 17% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 34% por la noche. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 19 km/h durante la tarde, aumentando a 20 km/h en la noche. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio de las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o deportes.

El orto se producirá a las 07:08, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:48, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el tiempo favorable.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, altas temperaturas y un viento que proporcionará algo de frescura. Recuerde cuidarse del calor y disfrutar de este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.