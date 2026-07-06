El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Hoy, 6 de julio de 2026, Cabra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Por la tarde, se prevé que la sensación térmica sea bastante cálida, por lo que se recomienda a todos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 42% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más bajos, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, y es un buen momento para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

La salida del sol está programada para las 07:02, mientras que el ocaso se producirá a las 21:42, lo que brinda a los habitantes de Cabra una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, se espera que hoy sea un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.