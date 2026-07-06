El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Hoy, 6 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados , que descenderá ligeramente a 28 grados a la 01:00, pero comenzará a ascender nuevamente a medida que avanza el día.

A partir de las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 30 grados, y para el mediodía, se prevé un máximo de 35 grados. La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 39 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a la medianoche y descendiendo a un 32% a la 01:00. A lo largo del día, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 51% a las 05:00 y manteniéndose en torno al 50% durante la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumentan, llegando a un 14% hacia las 19:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor intenso.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un entorno soleado. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.