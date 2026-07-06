El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

Hoy, 5 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 35 grados durante las horas más cálidas. La jornada se presenta ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo estará completamente despejado, permitiendo disfrutar del sol y de un ambiente agradable.

Desde la mañana, los habitantes podrán disfrutar de un amanecer claro, con el orto programado para las 07:09. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el calor será intenso, la humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 26% y aumentando ligeramente hasta un 35% hacia el final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 19 y 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 33 km/h en algunos momentos, lo que podría ser un factor refrescante en medio de las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o deportes. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, por lo que se debe tener cuidado con el uso del fuego en áreas naturales.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será cálido y despejado, con un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.