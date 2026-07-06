El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , y a lo largo de la jornada, se espera que alcance un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo hasta un 15% en las horas pico de calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando su máxima velocidad de 34 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas y parques de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa ligera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:48 horas. La noche se presentará cálida, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz y tomar precauciones ante el calor, asegurando así una jornada placentera y segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.