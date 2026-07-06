El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 36 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a un 32% hacia la noche. Esto significa que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que podría hacer que el día sea más soportable para aquellos que planeen actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico del sol.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h durante la mañana, aumentando a 36 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas y parques. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a oeste, con una velocidad que disminuirá a 16 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual para los residentes y visitantes de Bormujos.

Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol. Con un tiempo tan favorable, Bormujos se convierte en un destino ideal para disfrutar de la temporada estival.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.