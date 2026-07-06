El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor extremo. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar incomodidad en las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia la medianoche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y aprovechar las condiciones favorables para actividades al aire libre, siempre manteniendo la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.