El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% y aumentando hasta un 45% en las horas de la mañana, para luego descender a un 13% en las horas más cálidas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Baeza que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de las 14:00 horas, el viento cambiará a dirección noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 14 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Baeza sin restricciones.

El amanecer se producirá a las 06:57 horas y el ocaso a las 21:39 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico, visitas a los jardines o simplemente relajarse en las terrazas de los cafés locales. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.