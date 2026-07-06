El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la mañana y 27 grados a las 2. Sin embargo, a partir de las 3 de la mañana, se prevé un descenso gradual, alcanzando los 26 grados a las 3 y continuando hasta los 24 grados en las horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 39 grados a las 5 de la tarde, lo que indica un día caluroso. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 17% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 29% a las 4 de la tarde. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se aconseja tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 17 km/h durante la madrugada, aumentando a 31 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Baena disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.