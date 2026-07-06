El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Arahal se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas cálidas que alcanzarán un máximo de 41 grados en las horas más calurosas de la tarde. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 14% durante gran parte del día.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 29 grados, con un ligero descenso a 28 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento significativo en el termómetro, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas y culminando en 41 grados a las 16:00 horas. Este calor intenso puede hacer que los habitantes de Arahal busquen refugio en lugares frescos y sombreados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 25% en la madrugada y descendiendo hasta un 13% por la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor extremo, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los eventos y actividades programadas se desarrollen sin contratiempos.

Con el ocaso programado para las 21:45, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un respiro tras un día caluroso. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de la noche al aire libre, aunque se recomienda seguir tomando precauciones ante el calor acumulado durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.