El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente de manera gradual. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá despejado, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con un notable ascenso que comenzará desde los 30 grados a la medianoche, bajando ligeramente a 29 grados a la 1 de la mañana y descendiendo hasta 22 grados en la mañana. Sin embargo, a partir de las 12 del mediodía, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 40 grados a las 2 de la tarde y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 4 de la tarde. La temperatura máxima se registrará a las 5 de la tarde, alcanzando los 41 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 23% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza en esta calurosa jornada.

En resumen, Andújar experimentará un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.