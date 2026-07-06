El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 38 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando los 35 grados por la tarde y bajando a 32 grados hacia la noche. Este descenso gradual en la temperatura puede ofrecer un alivio bienvenido a los habitantes de la ciudad, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la velada al aire libre. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

La humedad relativa será baja, con valores que rondan el 12% por la mañana y aumentando ligeramente a 20% hacia la noche. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h por la mañana, aumentando a 19 km/h por la tarde. Esta brisa puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento alcance los 32 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no hay riesgo de lluvias que puedan arruinar los planes.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre, siempre recordando la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.