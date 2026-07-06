El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y subiendo rápidamente hasta los 34 grados a las 12:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 41 grados a las 16:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 18:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, pero también se debe tener en cuenta la posibilidad de un aumento en la sensación de calor debido a la falta de nubes que puedan ofrecer sombra.

El orto se producirá a las 07:11 y el ocaso será a las 21:49, brindando a los almonteños un largo día de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza, pero con la advertencia de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.