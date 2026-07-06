El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama soleado que se extenderá a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas, antes de experimentar un aumento gradual.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 36 grados . Este calor se mantendrá durante las horas de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 36 grados hasta las 17:00 horas. A partir de las 18:00 horas, se anticipa un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 33 grados hacia las 19:00 horas y 31 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 31% a las 21:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h a lo largo de la mañana. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Aljaraque pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:51 horas, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar un día que promete ser cálido y agradable. Con estas condiciones, es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el esplendor del verano en Aljaraque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.