El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 14:00 y un máximo de 41 grados a las 17:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y disminuyendo a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 18:00, se espera que el viento alcance su máxima racha, con velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de La Algaba pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille intensamente, lo que podría ser ideal para disfrutar de un día en el parque o en la piscina.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:48. En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.