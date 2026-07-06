El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

La jornada del 5 de julio de 2026 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, sin previsión de nubes que puedan alterar la claridad del cielo. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 38 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 15% por la mañana y aumentando ligeramente a un 28% hacia la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el suroeste con una velocidad de 18 km/h durante la mañana, aumentando a 30 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la racha máxima de viento podría alcanzar los 27 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas notables, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en el jardín.

El amanecer se producirá a las 07:08, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:48, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este horario extenso de luz diurna es perfecto para aprovechar al máximo el día, ya sea para actividades recreativas o para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el 5 de julio de 2026 en La Algaba se perfila como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas, baja humedad y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.