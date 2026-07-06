El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Durante la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 45% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque esto no se traduce necesariamente en lluvias, sino más bien en la posibilidad de actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:40. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 14 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.