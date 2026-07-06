El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 41 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando mínimos de 14% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de sequedad en el ambiente, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera, pero no debe subestimarse la intensidad del calor. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo más dinámico en la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas altas pueden afectar a personas vulnerables, como los ancianos y aquellos con problemas de salud preexistentes.

La salida del sol se producirá a las 07:08, y el ocaso será a las 21:47, lo que brinda una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 32 grados a última hora del día.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar del día al aire libre, pero con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.