El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 4 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en unos agradables 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 34 grados a las 12:00.

La tarde será particularmente calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados a las 14:00 y 15:00, y un pico de 38 grados a las 16:00. A pesar del calor, la humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 24% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto hará que la sensación térmica sea más soportable, aunque se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 49 km/h a las 10:00, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la tarde, con velocidades de 27 km/h a las 20:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en todo el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo, lo que es ideal para actividades familiares, paseos o eventos al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Con el ocaso programado para las 21:47, los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día de calor y cielos despejados. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas, pero en general, será un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.