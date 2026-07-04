El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance un máximo de 41 grados a las 13:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso. Este viento puede ser un aliado para quienes planeen actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar la sensación de calor.

No se esperan precipitaciones en Utrera durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para eventos al aire libre, picnics y reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:07 horas y el ocaso a las 21:47 horas, brindando a los habitantes de Utrera una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas. Sin embargo, es fundamental recordar la importancia de la protección solar y la hidratación para disfrutar plenamente de este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.