El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado en Úbeda. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos han estado completamente despejados, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 21 y 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pasando a ser del sureste y luego del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, aunque en general, el viento será cálido.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, picnics o eventos al aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 21:40, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 30 grados a las 23:00 horas. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de las estrellas y de un ambiente veraniego.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento que, aunque cálido, ofrecerá momentos de alivio. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.