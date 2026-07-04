El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por debajo del 50% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Tomares tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 11:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por el campo.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:48, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.