El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 36 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar algunas molestias en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el calor y aproveche el buen tiempo para disfrutar de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.