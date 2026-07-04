El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00, pero se espera que a medida que avance el día, el termómetro alcance su punto máximo en 41 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de La Rinconada que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h a las 10:00 y 11:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas donde se puedan levantar objetos sueltos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es fundamental recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 21:00 horas y cerrando la jornada con un ambiente más fresco, con 31 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor. ¡Aprovecha este hermoso día!

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.