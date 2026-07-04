El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 28 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 39 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 33% a medianoche, descenderá hasta un 15% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución debido a la fuerza del viento. Durante la mañana, la velocidad del viento será más moderada, oscilando entre 5 y 21 km/h, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La puesta de sol se producirá a las 21:43 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. Con un tiempo tan favorable, es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.