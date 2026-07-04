El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste durante la mañana y parte de la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones del norte y noroeste, alcanzando rachas de hasta 46 km/h en las horas de la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. Se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible, así como utilizar protector solar para evitar quemaduras. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con la debida precaución ante las altas temperaturas.

En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se presenta como un día ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.