El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el atardecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre 38 y 39 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Pozoblanco que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, disminuyendo a 12 km/h hacia la tarde. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:00 horas y el ocaso será a las 21:46 horas, brindando a los habitantes de Pozoblanco una larga jornada de luz solar. Es un día perfecto para disfrutar de actividades familiares, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en el exterior. Con el tiempo favorable y el cielo despejado, los residentes podrán aprovechar al máximo este hermoso día de verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.