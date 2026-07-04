El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 41 grados a las 17:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 48% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente, situándose en un 35% a las 10:00 y bajando hasta un 21% hacia el final de la jornada. Esta combinación de temperaturas elevadas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h desde el sur, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Con el ocaso programado para las 21:46, los habitantes de Palma del Río podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, en un ambiente cálido y despejado. Es un día perfecto para salir a pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.