El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 41 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las ráfagas fuertes podrían afectar estructuras ligeras y árboles.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la realización de eventos al aire libre, como ferias, actividades deportivas o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 21:00 horas, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.