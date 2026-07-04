El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , y se mantendrá en cifras similares durante la madrugada, alcanzando los 27 grados a las 02:00 y 03:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en un rango agradable. A las 08:00 horas, se espera que la temperatura sea de 26 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 39%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 68 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 26 y 46 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades programadas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y despejado. La puesta de sol está prevista para las 21:44 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto.

Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. Con un tiempo tan favorable, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.