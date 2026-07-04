El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 28°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 25 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en momentos puntuales. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas. Por lo tanto, se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en lugares expuestos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades recreativas o eventos al aire libre.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 31°C hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 22°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con vientos moderados del sureste y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.