El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 25 grados a las 09:00. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 34% y aumentando ligeramente hasta un 39% a las 09:00. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

A medida que el día avanza, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 36 grados a las 15:00. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 37 grados a las 16:00 y alcanzando un pico de 38 grados a las 17:00. La humedad relativa disminuirá a un 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 27 km/h. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá constante, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h por la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas de la región. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.