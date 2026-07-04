El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 01:00, se prevé una temperatura de 28 grados, y a las 02:00, de 27 grados. El descenso continuará hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00 y 05:00, manteniendo un ambiente cálido pero cómodo.

A partir de las 06:00, la temperatura se estabilizará en 24 grados, y durante la mañana, se espera que alcance su punto máximo a las 15:00, con 40 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando 37 grados a las 16:00 y 38 grados a las 17:00, antes de bajar a 35 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 34% por la mañana y descendiendo a un mínimo de 10% a las 16:00, lo que contribuirá a la sensación de calor. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 21% a las 19:00 y un 26% a las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia las 10:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 31 km/h a las 15:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A medida que el día avance, la dirección del viento se mantendrá mayormente del este, con ráfagas que podrían llegar a 42 km/h hacia las 18:00.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:11 y poniéndose a las 21:51, los habitantes de Moguer podrán disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.