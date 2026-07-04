El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el norte y el este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento adversas que puedan afectar la tranquilidad del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o eventos deportivos. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del cielo al caer la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 21:00. La noche se mantendrá despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente fresco y agradable para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.