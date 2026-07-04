El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 29°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 39°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 15 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Este viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas, aunque también podría generar algunas rachas que podrían ser notorias en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares en parques.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 36°C hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:45, momento en el cual el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, Marchena disfrutará de un día caluroso y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre, siempre con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.