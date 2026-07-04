El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a medianoche y aumentando ligeramente hasta un 42% a las 08:00, pero se mantendrá en niveles cómodos durante la mayor parte del día. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día caluroso pero seco, lo que podría hacer que las altas temperaturas se sientan más intensas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 11:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante tener en cuenta que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan lluvias durante el día, con un pronóstico de probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, es fundamental estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:48, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar del verano, siempre con las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.