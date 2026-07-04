El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , y a lo largo de la jornada, se espera un ligero descenso, alcanzando un máximo de 39 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 15 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar a estructuras ligeras o arbolado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable aplicar protector solar y usar ropa ligera para protegerse de la radiación solar, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:47 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio bienvenido después de un día caluroso. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable en el exterior.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer un poco de frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.