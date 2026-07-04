El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 08:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 12:00. La tarde será especialmente cálida, con un pico de 36 grados a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los lucentinos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 37% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h a las 17:00. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas con árboles o estructuras que puedan verse afectadas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto permitirá que los eventos al aire libre programados para hoy se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que facilitará las actividades diurnas y la movilidad en la ciudad.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.