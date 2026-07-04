El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 24 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 45% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura y la exposición al sol son más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso a las 21:47, lo que brinda a los residentes de Lora del Río un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas y el sol radiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.