El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 30 grados, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00.
A medida que avanza la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles bajos, comenzando en 21% a la medianoche y descendiendo hasta un 8% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 11 km/h, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 22:00 horas, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco al caer la noche.
No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la exposición prolongada puede ser perjudicial.
El orto se producirá a las 06:56 y el ocaso será a las 21:41, brindando una larga jornada de luz solar. A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán agradables, con un pronóstico de 35 grados a las 22:00 horas. En resumen, se prevé un día caluroso y despejado en Linares, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.
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