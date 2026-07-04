El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 30 grados, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles bajos, comenzando en 21% a la medianoche y descendiendo hasta un 8% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 11 km/h, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 22:00 horas, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco al caer la noche.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la exposición prolongada puede ser perjudicial.

El orto se producirá a las 06:56 y el ocaso será a las 21:41, brindando una larga jornada de luz solar. A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán agradables, con un pronóstico de 35 grados a las 22:00 horas. En resumen, se prevé un día caluroso y despejado en Linares, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.