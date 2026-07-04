El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 38 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y disminuyendo a niveles más bajos, alcanzando un 19% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lepe que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ligero aumento en la sensación de frescura al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:53 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de Lepe.

En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.