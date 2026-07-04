El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 24 grados a las 08:00, antes de comenzar a subir nuevamente.

A partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar de manera notable, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y subiendo hasta 32 grados a las 11:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Lebrija tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, evitando la exposición directa al sol y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 26% a las 00:00 y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más intensa, por lo que se aconseja usar ropa ligera y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 21 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas fuertes que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de eventos y reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros durante este día de intenso calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.