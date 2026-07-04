El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00, pero se espera un aumento progresivo a medida que avance el día.

A partir de las 03:00 horas, la temperatura comenzará a descender de manera gradual, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y bajando a 26 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 11:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Jaén tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegerse del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 27% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, puede aumentar la sensación de calor, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. A lo largo del día, la racha máxima de viento podría alcanzar los 20 km/h hacia la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o eventos deportivos.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para disfrutar de un día al aire libre de manera segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.