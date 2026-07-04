El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de julio de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados, ideal para quienes buscan disfrutar de la playa o realizar deportes acuáticos.
A lo largo del día, la humedad relativa variará, comenzando en un 53% en las primeras horas y descendiendo hasta un 29% en la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos y visitantes que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas costeras. Este viento también podría generar algunas olas, lo que es ideal para los amantes del surf.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos al aire libre programados en la localidad. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de festivales, ferias y actividades familiares que suelen tener lugar en esta época del año.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:53 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche, lo que hará que la velada sea más fresca y agradable.
En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir, explorar y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.
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