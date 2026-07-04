El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y descendiendo a un 26% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero para los que se encuentren al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen actividades al sol, como usar protector solar y mantenerse hidratados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina es habitual.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, contribuyendo a un ambiente veraniego perfecto para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:52. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 25 grados, lo que sugiere que la noche será cálida y agradable.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos y visitantes que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.