El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de julio

El día de hoy, 4 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00, pero se espera un aumento progresivo a medida que avance el día.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 31 grados, y para el mediodía, se prevé que llegue a un máximo de 40 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas, lo que puede contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 6 y 46 km/h a lo largo del día, predominando de dirección este. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 08:00 y las 10:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante las altas temperaturas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento se moderará, con velocidades que rondarán los 22 km/h.

No se prevén precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza desde el amanecer hasta el ocaso, que se producirá a las 21:47 horas.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-03T20:52:12.